Підприємства-боржники із зарплати потраплять до електронної бази

На виконання доручення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Міністерство праці та соціальної політики формує електронну базу даних підприємств, установ та організацій, які мають борги із виплати заробітної плати своїм працівникам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА під час селекторної наради з керівниками центральних та регіональних органів виконавчої влади.

За її словами, дані по заборгованості використовуватимуться не тільки для аналізу ситуації і прийняття відповідних рішень, але також враховуватимуться при наданні передбаченої державним бюджетом на 2009 рік фінансової підтримки регіонам та поверненні підприємствам податку на додану вартість.

Л.ДЕНИСОВА закликала міністрів та голів облдержадміністрацій відповідально поставитися до наповнення бази даних необхідною інформацією, зокрема, оперативно скласти та надіслати до Мінпраці списки підприємств-боржників.

„Ми не можемо затягувати цей процес, зважаючи на всю гостроту ситуації, що складається в державі із виплатою винагороди за працю, та необхідністю ефективно впливати на неї. Списки боржників по заробітній платі потрібні Державному казначейству вже сьогодні”, - наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, з початку року заборгованість із виплати зарплат загалом по Україні зросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн.