"Донбас-Арену" необхідно мити двічі на рік

Фасад нового стадіону Донецька “Донбас Арена” будуть повністю очищувати і мити двічі на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, настільки часте, за мірками масивних споруд, чищення обумовлене специфікою Донбасу, точніше, надміром вугільного пилу в повітрі.

Для порівняння, зазначають у прес-службі, на голландській “Амстердам Арені” подібне генеральне прибирання роблять раз на три роки.

Планується, що скло будуть мити за допомогою спеціальних вишок, а для очищення недоступних для кранів поверхонь запросять альпіністів.

Прибирати ж “Донбас Арену” будуть щодня, й особливо ретельно - у матчеві дні. Поки на полі будуть розгортатися футбольні баталії, у всіх громадських приміщеннях стадіону проводитиметься експрес-прибирання, а грунтовний клінінг безпосередньо чаші розпочнеться вже після закінчення матчу. Для впорядкування трибун і підготовки до чергового прийому вболівальників надається мінімум 2 дні, при цьому до роботи будуть залучені близько 20 осіб.

Крім того, раз на три місяці на “Донбас Арені” будуть мити крісла всієї чаші стадіону.

На арені встановлять урни трьох видів і кольорів - для пластику, для паперу і для залишків їжі. Уболівальникам також запропонують спеціальні пакети для соняшникового насіння.

Чистота одного з найкращих у Європі стадіонів буде забезпечуватися силами співробітників служби клінінгу, яких загалом планується набрати близько 100 осіб, йдеться у повідомленні.