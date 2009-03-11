Ющенко підписав зміни до закону про концесії

10 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до Закону України „Про концесії” щодо особливостей застосування концесійних угод для об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення”.

Текст документа розміщений на офіційному сайті глави держави.

Законом передбачено, що концесієдавець зобов’язаний погодити умови концесійного конкурсу щодо об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у відповідній сфері, до затвердження умов такого конкурсу.

Крім того, передбачено, що для договорів концесії щодо об’єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, істотними умовами додатково є: обов’язковість додержання ліцензійних умов концесіонером при здійсненні відповідного виду діяльності; умови утримання об’єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності; умови передачі концесієдавцю об’єкта концесії після закінчення строку дії концесійного договору в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності.

Верховна Рада України ухвалила відповідний документ 19 лютого.