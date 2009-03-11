Путін запевняє, що в Росії газу - років на сто вистачить

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Росія може щонайменше впродовж іще 100 років забезпечувати себе і Європу газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав учора на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Угорщини Ференцем ДЮРЧЕНЄМ у Москві.

«Що таке незалежні джерела? Газ або є, або його немає. Назвати це можна, як завгодно. У Росії - от є. І нам досить цих ресурсів для того, щоб задовольнити свої зростаючі потреби, і потреби наших європейських споживачів щонайменше років на сто. Говорю це цілком відповідально, спираючись на серйозні дослідження», - сказав В.ПУТІН.

В.ПУТІН наголосив, що проблем з джерелами газопостачання Європи немає, але існують складнощі з транзитними країнами.

Він відзначив, що проект "Набукко" не зменшує кількості транзитних країн. «Так, він обходить Україну - це правда, але він не зменшує кількості транзитних країн, а збільшує їх. Це - і Азербайджан, Туреччина, Грузія, але й цього замало, бо наповнення не буде без приєднання до цього проекту, скажімо, Ірану», - сказав В.ПУТІН.