Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1750/8,3550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизились до 0,2305/0,2365, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3360/10,5775. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,2651/53 (вівторок – 1,2706/07).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня з котируваннями 7,7000/7,9000.