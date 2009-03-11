Проведення Дня Європи в Києві - під загрозою зриву

Проведення традиційного Дня Європи в Києві виявилося під загрозою зриву, оскільки ані столична влада, ані Єврокомісія поки не погоджуються фінансувати захід.

У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що скасування свята в Києві може завдати серйозної шкоди іміджу всієї країни, пише газета «Коммерсант» (№ 41 від 11 березня).

У Київській міськдержадміністрації виданню повідомили, що в попередні роки проведення Дня Європи фінансував Євросоюз, але цього разу столичній мерії повідомили, що кошти потрібно виділити з київського бюджету. У представництві Єврокомісії ситуацію коментувати відмовилися.

Водночас у Координаційному бюро європейської та євроатлантичної інтеграції при Кабінеті Міністрів, що також брав участь у попередніх переговорах, підтвердили наявність певних проблем. "Переговори зі спірного питання тривають. Цього тижня в нас буде зустріч з керівництвом КМДА, на якій, я сподіваюся, усі спірні моменти буде вирішено", - заявив керівник бюро Вадим ТРЮХАН.

Проте в КМДА офіційно підтвердили, що не мають наміру виділяти кошти для проведення свята, зазначає газета. В апараті заступника голови КМДА Сергія РУДИКА, який займається підготовкою до Дня Європи, повідомили, що готові взяти на себе забезпечення організаційних моментів – перекрити вулиці, організувати європейське село й так далі. Але головним організатором святкування, який оплатить встановлення сцени, концерт та інші витратні заходи, вважають тут, повинні бути структури Євросоюзу, пише видання.

«Вартість проведення Дня Європи в Києві поки що залишається невідомою, але з досвіду минулих років можна припустити, що на це потрібно кілька сотень тисяч гривень. Варто зазначити, що 2008 року суттєвий внесок у фінансування заходу зробили спонсори, проте цього разу питання їхньої участі поки що не вирішено», продовжує «Коммерсант».

"Поточна економічна ситуація примушує нас трохи коригувати плани. Що стосується фінансування Дня Європи, то рішення ще не ухвалено", - заявила виданню прес-секретар компанії СКМ ("Систем Кепітал Менеджмент"), що виділила 2008 року на організацію свята 50 тис. євро, Ганна ТЕРЕХОВА.

Тим часом, в інших містах України, зокрема в Тернополі, де цього року також відбудеться День Європи, переговори з Єврокомісією відбуваються набагато успішніше.

Довідка УНІАН. Щорічний День Європи проводиться в Україні з 2003 року в третю суботу травня за підтримки МЗС і представництва Єврокомісії в Україні. Головним містом, в якому відбуваються заходи, є Київ.

Останніми роками Дні Європи відбуваються також в інших містах. Зокрема, 2009 року святкування має відбутися в Тернополі, Кривому Розі, Полтаві, Сімферополі, Луцьку та Івано-Франківську.