Кабмін хоче виключити з держбюджету дві статті

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні схвалив проект закону про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік", яким пропонується вилучити з головного фінансового документа дві статті - 84-у й 86-у.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після розгляду питання на засіданні уряду про реалізацію окремих питань економічної політики, яка підтримується Міжнародним валютним фондом.

«Сьогодні було ухвалено три найважливіші рішення: внесено зміни до спільної постанови Кабінету Міністрів і Національного банку про порядок рефінансування банків в умовах кризи; внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів про питання участі держави в капіталізації банків, а також було ухвалено відповідні рішення – зміни до закону про відміну статей 84 і 86 закону про державний бюджет на 2009 рік», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду за участю представників МВФ і Світового банку обговорювалось питання про забезпечення незалежності функціонування Національного банку України. «Ключова схема під час обговорення цього блоку питань є такою: незалежність Національного банку не означає відсутності підзвітності», - наголосив Г.НЕМИРЯ.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті на 2009 рік стаття 84 визначає: "Державні облігації України підлягають обов`язковому викупу Національним банком України за їх номінальною вартістю протягом трьох банківських днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу від банків", стаття 86: "У зв`язку з фінансово-економічною кризою та з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України встановити, що рефінансування комерційних банків здійснюється у порядку, затвердженому Національним банком України разом із Кабінетом Міністрів України.

Зупинити дію частини другої статті 36 та пункту 1 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) в частині встановлення і зміни ставки рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно".