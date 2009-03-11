Долар на міжбанку влаштував американські гірки

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1750/8,3550, до 11:00 ціни впали до 8,1600/8,2600, а до 12:00 зросли до 8,2300/8,2900 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2305/0,2365, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2305/0,2345, а до 12:00 піднялися до 0,2325/55. У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 35,1240 (+0,0340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2651/1,2653, продовжуючи змінюватися в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3360/10,5775, до 11:00 ціни пішли вниз до 10,3220/10,4625, а до 12:00 зросли - 10,4255/10,5155.