Погода на завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму, а вдень і на Житомирщині місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 4-9° тепла, в західних областях 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; в Карпатах протягом доби 1-6° морозу.

У Київській області у четвер істотні опади не очікуються. Вітер південий, 5-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві завтра також опади не очікуються. Вітер південий, 5-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.