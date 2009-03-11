На посівну не вистачає 4 мільярди

Дефіцит коштів на проведення в Україні весняно-польових робіт становить майже 4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на парламентських слуханнях з питань агропромислового комплексу міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

«Весняно-польові роботи оцінюються в 26 млрд. грн. Дефіцит коштів з підготовки до весняно-польових робіт становить майже 4 млрд. грн.», – сказав міністр.

За його словами, аграрії сподівалися на відновлення кредитування з боку комерційних банків, але, на жаль, ці надії не підтверджуються.

За даними Ю.МЕЛЬНИКА, при потребі аграріїв у пролонгації кредитів на суму 4,2 млрд. грн. на сьогодні фактично пролонговано 2 млрд. грн. Крім того, потреба в нових кредитах лише на проведення весняно-польових робіт становить близько 5 млрд. грн., тоді як на сьогодні аграрії одержали менш як 500 млн. грн.

«Ситуація в частини бюджетування АПК є загрозою для галузі», – сказав Ю.МЕЛЬНИК.

За його словами, необхідно прийняти ряд невідкладних заходів, зокрема, активізувати роботу з пролонгації вже укладених і надання нових кредитів аграріям, збільшити витрати бюджету за програмами АПК, зокрема, на зниження процентних ставок за кредитами для сільгоспвиробників. Також слід відновити фінансування часткової компенсації витрат на придбання складної сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

Крім того, на думку міністра, необхідно забезпечити фінансування здешевлення вартості страхових премій для АПК, а також підтримку фермерських господарств.

Ю.МЕЛЬНИК висловив надію, що фінансуванню АПК більше уваги приділять регіони, які підтримують галузь місцевими бюджетами.

Довідка УНІАН. У 2006-2007 роках в Україні працював механізм компенсації на рівні 30% вартості кредитів при придбанні сільгосптехніки. У державному бюджеті на 2007 рік на АПК було передбачено майже 7 млрд. грн., зокрема, 132 млн. грн. – на 30-процентну компенсацію придбання складної сільгосптехніки.