У МВФ відмовилися говорити, чи була вимога «урізати» кількість пенсіонерів

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР і виконуючий обов`язки директора Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Пабло СААВЕДРО вважають, що Україна в середньостроковій перспективі повинна здійснити пенсійну реформу у зв`язку з критичним старінням населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЛЬЄР і П.СААВЕДРО висловили сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«Вирішення питання пенсійної реформи – це питання буде надзвичайне актуальним для України в середньостроковій перспективі. Необхідно продовжувати роботу в цьому напрямі, і зараз якраз експерти МВФ і Світового банку зосередили свої зусилля на пошуках шляхів реформування системи», - сказав М.АЛЬЄР.

У свою чергу, виконуючий обов`язки директора Світового банку відзначив, що демографічний профіль України є одним з найгірших у Європі.

«Проблема старіння нації характерна й для інших країн, зокрема, для Польщі та інших країн Східної Європи, але питання в тому, що ці країни пенсійну реформу здійснили вже давно – в 90-х роках або на самому початку двохтисячного, бо вони розуміли, що їх демографічний профіль погіршується і з цим треба щось робити. Мені здається, що стосовно старіння населення Україна має найгірший демографічний профіль в Європі, тому все це посилює фіскальний тиск», - сказав П.СААВЕДРО.

Представник Світового банку наголосив, що пенсійна реформа повинна здійснюватись поступово. «Всі зміни, які здійснюватимуться, будуть розтягнуті на триваліший період часу. Є шляхи й заходи, за допомогою яких можна здійснити пенсійну реформу так, щоб вона не позначилася негативно на найбідніших верствах пенсіонерів», - вважає П.СААВЕДРО.

Разом з тим, постійний представник МВФ в Україні М.АЛЬЄР не відповів на запитання, чи вимагав фонд від України збільшення пенсійного віку.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ визнав, що пенсійна реформа в Україні повинна відбутися в середньостроковій перспективі при обов`язковому супроводі значних змін національного законодавства. «Але є й інший аспект цього питання: кроки, які мають бути здійснені для посилення стану Пенсійного фонду, і ці кроки можуть бути вжиті як на законодавчому рівні, так і в рамках повноважень Кабінету Міністрів», - сказав він.

Віце-прем`єр також повідомив, що сьогодні на засіданні уряд має намір розглянути питання про посилення Пенсійного фонду.