У вікно СЕС Київського вокзалу вкинули гранату

13:50, 11 березня 2009
Суспільство
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7 осіб поранено

За попередніми даними, у вікно будівлі санепідемстанції Київського залізничного вокзалу було кинуто гранату РГД-5.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах з посиланням на свідчення очевидців.

Разом з тим, як зазначили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи.

Поранених госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідома особа кинула гранату в будівлю санепідемстанції залізничного вокзалу Києва (вул. Фурманова, 3/8), внаслідок чого 7 осіб отримали поранення.

 

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