Вбивцю 12 людей з німецької школи застрелила поліція у супермаркеті

17-річний хлопець, який влаштував стрілянину в гімназії німецького міста Віннендена (20 км від Штуттгарта) убитий в ході перестрілки з поліцією, передає новинний телеканал N-24 з посиланням на представників поліції Штутгарта. Це відбулося в супермаркеті в 40 кілометрах від Віннендена, повідомляють РИА новости.

За даними поліції, в результаті стрілянини в учбовому закладі загинули дев`ять учнів і троє викладачів. Крім того, вбивця застрелив людину на території розташованої поряд з школою клініки. Після трагедії в школі він втік на автомашині з міста. В ході перестрілки з поліцією загинули двоє випадкових перехожих і одержали важкі поранення двоє співробітників поліції, повідомляє з посиланням на заяву представників МВС агентство Рейтер. Таким чином число жертв трагедії досягло 16 чоловік, включаючи злочинця.

В середу в містечку Вінненден під Штутгартом (федеральна земля Баден-Вюртемберг) невідомий молодий чоловік в чорній уніформі увійшов до будівлі гімназії близько 9.30 і розпочав безладну стрілянину по школярах, що знаходилися в коридорах і класах. Після скоєння злочину нападник втік. Раніше німецькі новинні телеканали з посиланням на поліцію повідомляли про те, що в стрілянині в гімназії підозрюється її колишній учень, ім`я якого не називається. Імовірно йдеться про колишнього учня школи, чиї батьки на законній підставі мають в будинку 18 одиниць зброї.