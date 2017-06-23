Джоан Роулінг розповіла, що Гаррі Поттерів було двоє
Новий персонаж доводиться вже відомому читачам Гаррі Поттеру прадідусем.
Британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що Гаррі Поттерів було двоє. Про це повідомляє Independent.
"Генрі Поттер (або Гаррі для близьких) був прямим нащадком Хардвіна і Іоланти, служив у Визенгамоті (верховний суд магів Великобританії, - ред.) у 1913-1921 роках", - написала Роулінг.
Письменниця розповіла, що цей персонаж активно захищав маґлів, за що його сім'ю виключили з "Довідника чистокровних чарівників". За її словами, він виступав за те, щоб маги надали допомогу людям під час Першої світової війни.
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У невідомого раніше Гаррі Поттера був син Флімонт, який разом з дружиною Юфімією дожив до весілля свого сина Джеймса Поттера і Лілі Еванс, але не застав народження онука-тезки. Таким чином, новий персонаж доводиться вже відомому читачам Гаррі Поттеру прадідусем. При цьому Флімонт і Юфімія, за словами Роулінг, загинули від драконячої віспи.
Не виключено, що другий Гаррі Поттер стане героєм пріквела до серії вже випущених книг. Раніше в романах Роулінг він не згадувався.
У Гаррі Поттера був син Флімонт, який разом з дружиною дожив до весілля свого сина Джеймса Поттера і Лілі Еванс, але не застав народження онука-тезки.
Раніше про ще одного Гаррі Поттера в книгах мова не йшла, але не виключено, що він з'явиться в пріквелах.
Нагадаємо, раніше в Бірмінгемі вкрали пріквел до "Гаррі Поттеру".