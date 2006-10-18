Готовий ще один великий контракт на постачання бронетехніки до Пакистану

До кінця 2006 року Держпідприємство “Завод Малишева” планує укласти великий контракт на постачання військово-технічної продукції до Пакистану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на генерального директора заводу Геннадія ГРИЦЕНКА.

“На сьогоднішній день проведено всю передконтрактну робота з Міністерством оборони Пакистану, і у мене є впевненість, що сам контракт ми підпишемо у грудні місяці цього року”, - сказав Г.ГРИЦЕНКО.

За його словами, обсяг контракту перевищує держзамовлення і обсяг ринку України у кілька разів.

“Тому, - висловив упевненість Г.ГРИЦЕНКО, - починаючи з січня-лютого наступного року ми стабілізуємо ситуацію на заводі Малишева за рахунок експорту продукції військово-технічного значення до Пакистану і не тільки”.

Як повідомляв УНІАН, нині завод ім. Малишева завершує контракт на постачання до Пакистану дизельних двигунів у складі моторно-трансмісійних відділень для першого національного танка Al Khalid, який створено в рамках міжнародного проекту за участю Китаю, Пакистану та України.

У 1996-1999 роках завод виконав контракт на постачання в Ісламабад 320 танків Т-80УД на суму близько 650 млн. дол. За висновком фахівців, ця діяльність заводу дозволила Україні увійти в “десятку” найбільших у світі виробників зброї.