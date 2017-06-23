Прокуратура повідомила про підозру "ротному" "Самооборони Криму" через побиття нардепа

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконних дій представників незаконно створеного озброєного формування «Самооборона Криму».

Про це повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

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Встановлено, що один із так званих ротних «Самооборони Криму» спільно з іншими членами цього формування на початку березня 2014 року у м. Сімферополі з хуліганських мотивів, використовуючи спеціально пристосований та заздалегідь заготовлений предмет, нанесли тілесні ушкодження громадянину України, який перебував на території півострова Крим з метою підтримки українських військових та проукраїнських активістів, та на даний час є народним депутатом України.

Разом з тим, цей же «ротний» причетний до незаконного позбавлення волі, що супроводжувалося катуванням і нанесенням тілесних ушкоджень, громадянина України, який також висловлював свою проукраїнську позицію на території Автономної Республіки Крим.

Відносно представника вказаного незаконно створеного озброєного формування складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про оголошення зазначеної особи у державний та міжнародний розшук.

Імен підозрюваного і постраждалих в прокуратурі АРК не назвали.