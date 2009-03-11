Херсонський машзавод дякує Тимошенко, але просить сказати, що буде далі

Трудовий колектив ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО створити урядову комісію для визначення подальшої долі підприємства.

Відповідне звернення до прем`єра було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в УНІАН головою незалежної профспілки ХМЗ «Петровець» Леонідом НЕМЧЕНКОМ.

«Переконливо просимо Вас (Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) організувати ефективну працездатну урядову комісію, яка могла б кваліфіковано з’ясувати стан справ на заводі та ухвалити рішення про подальшу його долю», - сказав Л.НЕМЧЕНОК.

Колектив висловлює вдячність уряду за допомогу в розв`язанні ситуації та виплаті заборгованості із зарплати на підприємстві в розмірі більше 5 млн. грн. Водночас, за його словами, на сьогодні у власника підприємства немає чіткого уявлення про напрями розвитку заводу та відсутній виробничий план на найближчу перспективу.

Крім того, незалежна профспілка просить уряд сприяти поверненню юридичної реєстрації підприємства з Білої Церкви до Херсона.

Відповідаючи на запитання, чи продовжують робітники ХМЗ наполягати на націоналізації підприємства, Л.НЕМЧЕНОК зазначив: «Нехай це визначить урядова комісія».

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники Херсонського машзаводу проводили акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень Херсонської обласної держадміністрації.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» 2006 року. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить у структуру ТОВ «НВП «БілоцерківМАЗ» (Біла Церква). Підприємство - єдиний в Україні виробник зернозбиральних комбайнів «Славутич».

ХМЗ було перереєстровано в Білій Церкві Київської області через «часті податкові перевірки» в Херсоні. Про це 12 лютого ц.р. було повідомлено на офіційному сайті Херсонської облради з посиланням на директора ХМЗ Сергія ГРИСЮКА.

Водночас голова Державної податкової адміністрації в Херсонській області Анатолій ПИРОЖНИКОВ зазначив, що ТОВ «ХМЗ» як юридична особа зареєстроване в Білій Церкві Київської області, проте як платник податків – у Херсоні.

13 лютого на сесії Херсонської обласної ради власник ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» Олександр ОЛІЙНИК пообіцяв знову зареєструвати завод у Херсоні.