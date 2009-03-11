Вода через борги подаватиметься лише вранці та ввечері

У Кіровограді від сьогодні введено графік на водопостачання споживачів через заборгованість міського водоканалу перед водогоном «Дніпро-Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, водоканал повідомив, що вода подаватиметься у будинки жителів обласного центру лише з 6.00 до 8.30 та з 18.30 до 21.00.

За інформацією КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство», підприємство вимушено пішло на цей крок після того як 10 березня водогін обмежив водопостачання Кіровограда до 30%.

Керівництво водоканалу звернулося до жителів Кіровограда з проханням терміново погасити борги за послуги водопостачання. Заборгованість КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство» перед обласним водогоном становить близько 800 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міськради з 1 квітня вартість послуг водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів збільшено на 10%.