Нацбанк готовий завтра продавати долари за 7,9 грн.

Національний банк України (НБУ) заявив, що завтра, 12 березня, готовий купувати на міжбанку долари за курсом 7,8 грн./дол., продавати – 7,9 грн./дол.

Про це сказано в телеграмі НБУ №38-012/1530 від 11 березня 2009 року, текст якої має УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, продаж доларів США здійснюватиметься «для забезпечення виконання зовнішніх зобов`язань відповідно до поданого банку Національному банку України Календаря платежів в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами на березень поточного року».