Експерт УЄФА високо оцінив підготовку Харкова до Євро-2012

Експерт УЄФА Карлос ЛУКАС високо оцінив рівень підготовки Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міськради з посиланням на Департамент з питань підготовки та проведення фіналу Євро-2012 року та спорту.

За інформацією департаменту, під час поїздки до Харкова 11 березня К.ЛУКАС висловив задоволення рівнем підготовки Харкова до матчів європейської футбольної першості. Експерт УЄФА зауважив, що вся документація з реконструкції стадіону «Металіст» та прилеглої території підготовлена згідно з вимогами міжнародної спортивної організації. Він вважає, що Харків у цій частині підготовки до Євро-2012 – кращий серед міст України, які готуються приймати футбольний турнір.

За даними прес-служби, сьогодні К.ЛУКАС побував на стадіоні «Металіст», де взяв участь в робочій нараді з реконструкції стадіону і прилеглої території.