У Львові обурені вкладники заблокували відділення банку «Надра»

Сьогодні у Львові вкладники банку «Надра» заблокували роботу центрального відділення банку на вулиці Пекарській.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, починаючи з дев‘ятої години ранку, не впускають до приміщення банку "Надра" людей, заявляючи їм, що «у банку грошей і так немає».

Близько 50 учасників протестної акції, скандуючи: «Надра» - віддай гроші!», вимагали від керівництва Львівської філії банку «Надра» зажадати реальних кроків від адміністрації банку у Києві та Національного банку України для повернення їм депозитних вкладів, термін яких минув.

Серед вимог учасників акції протесту – можливість отримання у відділеннях банку та банкоматах заробітної плати та стипендій.

«Максимальна суму, яку ми зараз можемо отримати – 100 гривень. У жодному супермаркеті картки банку не приймають до оплати. Ми будемо вдаватися до безстрокових акцій, вимагаючи повернення своїх грошей!», - повідомили журналістам учасники акції.

Також обурені вкладники заявили, що в разі ігнорування їхніх вимог, вони із завтрашнього дня вдаватимуться до радикальніших дій: не лише перекриють доступ клієнтам банку, а й не впускатимуть на робочі місця працівників банківської установи.

Як повідомив УНІАН начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, «на даний час учасники акції протесту почали розходитися. Порушень громадського порядку з боку учасників пікетування – не було».

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2009 року Львові вже відбулася акція пікетування вкладників біля відділення №40 філії банку «Надра» у Львові на вулиці С.Бандери.

У Львівській області банк «Надра» має 59 відділень.

З 10 лютого ц.р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку «Надра» строком на 1 рік. Тимчасовим адміністратором призначена Валентина ЖУКОВСЬКА.

Також для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців.