Дніпро першим в Україні повністю оновив амуніцію вогнеборців

Особовий склад 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області отримав комплексне оновлення амуніції. 27 червня міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам 260 комплектів спецодягу. Загалом за останні 2 роки на переоснащення надзвичайників мерія виділила 10,3 млн грн.

Очільник Дніпра наголосив: місто й надалі допомагатиме пожежникам. Борис Філатов також вручив їм подяки від мерії.

«Такий випадок (комплексне оновлення амуніції. – Ред.) – перший в Україні. Це рішення було ухвалене рік тому. 24 червня виникла пожежа на проспекті Дмитра Яворницького. Вона мала найвищий рівень складності. Я приїхав і побачив, як хлопці працюють і в що вони вдягнені. До міста звернулося керівництво ДСНС Дніпра та області з проханням допомогти. І ми не могли відмовити колегам», – зазначив Борис Філатов.

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Виробником захисних костюмів FHR 009 є відома спеціалізована австрійська міжнародна компанія Rosenbauer. Її обрали за результатами тендера серед чотирьох фірм-постачальників. Нове спорядження зробить працю вогнеборців більш комфортною та безпечною. Воно не горить та захищає від шкідливих викидів.

У березні цього року дніпровським рятувальникам також передали 238 комплектів захисних пожежних чобіт, шоломів і спеціальних рукавиць – крагів. Для Дніпра це був перший досвід замовлення таких комплектів за кордоном.

Кошти на новий спецодяг для пожежників виділяються в рамках програми «Безпечне місто», яку Дніпровська міськрада ухвалила в березні 2016 року.