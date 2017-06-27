Підприємець на прикладі пояснив різницю між українськими та польськими заробітчанами

Громадський діяч та підприємець Кириченко Владислав на своїй Facebook сторінці розповів про різницю між українськими і польськими заробітчанами.

"Поляки, важко попрацювавши на більш спроможні народи, верталися та вкладали гроші в різноманітні бізнеси - від литва пластмас до ягідників, на яких зараз горбатяться українці. Українці зароблене за кордоном витрачають на розкішні паркани, квартири у Франику, найбільш розвинені - відкривають черговий, стопіісятий магазин секонд-хенду або будматеріалів в рідному райцентрі", - написав він.

Як приклад він навів чоловіка, якого звуть Захар, і який півроку роботи на поляка "конвертував" в 100 метрів паркану.

"Для тих, хто важко вкурює, пояснюю: Захар міг би на ці гроші винайняти репетиторів англійської-німецької та математики, щоб дитина вступила в німецький університет - на шару, як моя вступила в Гаазі. Вивчити малого в польському коледжі колійовому - все краще, ніж в рівненському водоуніверситеті, посадити ягідник, купити десять породистих корів та делавалівську доїлку у до них, поставити сироварню, посадити два гектари саду, збудувати бунгало для туристів на літо. Дзуськи. Паркан. З трьох видів каменю", - написав Кириченко.

"Сотні мільярдів баксів за 25 років цей народ інвестував у булшит"- зазначив Владислав у своєму дописі.

Як повідомляв УНІАН, серед українців, які працювали за кордоном протягом останніх 5 років, більшість (77%) виїжджали на сезонні роботи, тільки 15% працювали на постійній основі, 7% - мали інший тип робіт. Найбільша кількість опитаних виїжджали на роботу до Польщі та Росії.