ГПУ розшукує очевидців теракту, в результаті якого загинув полковник Шаповал

Головна військова прокуратура просить всіх очевидців теракту, в результаті якого напередодні загинув офіцер Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал, невідкладно звертатися до старшого слідчої групи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою розслідується терористичний акт, в результаті якого загинув офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України… Наразі тривають процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб які його вчинили… Всіх очевидців зазначеного теракту, осіб яким відомі будь-які обставини злочину і подій, які йому передували, а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію та обстановку до і після неї, Головна військова прокуратура просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи (тел. 097-297-33-70)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.

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Пізніше заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Шаповал був командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт в 2014 році.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні 2017 року.

«Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - підкреслив секретар РНБО.