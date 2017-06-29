Джамала про своє заміжжя: в родині з'явився мій головний критик

Українська зірка Джамала, яка в кінці квітня вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, розповіла, як змінилося її життя після заміжжя.

"Відповідальність з'явилася. І все стало ще якось більш трепетно, чи що ... Безувесмовно, шлюб скріплює, для мене це не просто формальність. Я не скажу це з упевненістю з приводу саме моменту розпису, тому що ми намагалися цей інститут нівелювати. Мало хто знає, але ми з Бекіром розписалися в "Готово", здається, 27 лютого. Ми просто прийшли в джинсах, поставили підписи і пішли", - розповіла Джамала, пише "Сегодня".

Також зірка поділилася, що її чоловік – її головний музичний критик. Джамала зізналася, що коханий не надто розбирається в музиці з професійної точки зору, проте як слухач для неї – незамінний.

"Я обожнюю говорити з Бекіром про музику, хоча він не музикант. А мені, навпаки, цікавий його абсолютно немузичний погляд. По суті, він уособлює аудиторію в моєму будинку: він не знає, що таке складна гармонія, що я зараз зробила якийсь складний вокальний хід, він сприймає емоцію - працює або не працює. Ось це дуже важливо!" - підтвердила виконавиця.

Джамала згадала, що днями "перевіряла" на чоловіку нову композицію і він порадив їй дещо змінити в звучанні.

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"Я часто відчуваю на ньому нові композиції. Наприклад, два дні тому написала пісню, вона, до речі, виходила джазової, і відразу йому наспівала. А він каже: "А можеш останню фразу виконати трохи вище?". Я заново наспівала - і мені сподобалося! Питаю його: "А чому ти так сказав?". Бекір відповідає: "Мені здається, що в цьому рядку є якась недомовленість, ніби ти не розкрила всі почуття", - поділилася Джамала.

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Торжество проходило в колі близьких людей артистки.