Луценко прогнозує завершення слідства по розстрілам на Майдані до кінця року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прогнозує, що слідство щодо розстрілів на Майдані буде завершене до кінця цього року.

Про це він сказав у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність у четвертому кварталі цього року закінчити слідство у справі розстрілів на Майдані. Найтрагічніші сторінки 18, 19, 20, 21-го зараз знаходять свою юридичну оцінку в доопрацьованій підозрі. Це вже зроблено. І наступні кроки - у закінченнях експертиз і пред’явленні обвинувального акту. До четвертого кварталу ми зробимо і це, можливо, найважливіше для відновлення справедливості в нашій країні рішення", - сказав Луценко.

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Зазначається, що у лютому 2016 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.