У Житомирі відновили відстріл безпритульних собак

У Житомирі після п’ятирічної перерви відновили відстріл безпритульних собак, кількість яких вже досягла 35 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Наразі в рамках відстрілу вже знешкоджено понад 4 тисячі безпритульних собак.

Водночас влада Житомира розглядає можливість відкриття притулку для тварин, однак це питання ще у стадії обговорення.

Такий притулок в області невдовзі діятиме у Коростені як Центр захисту тварин під назвою "Твій друг".

За словами заступника Коростенського міського голови Леоніда ЯКУБОВСЬКОГО, "мова йде навіть не про притулок, а про цілісний комплекс, оскільки окрім вольєрів, він буде обладнаний також кухнею та медичним корпусом, де тваринам надаватимуть допомогу кваліфіковані ветеринари".

На утримання цього притулку коростенська міська влада планує щорічно виділяти з місцевого бюджету до 20 тис. грн. - саме стільки у місті регулярно витрачали, щоб відловити безпритульних тварин.