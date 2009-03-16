Важливу заяву зробив глава ФРС США

Важливу заяву зробив Глава Федеральної резервної системи США Бен Бернанке.

На його думку, рецесія в Сполучених Штатах може закінчитися вже цього року, якщо уряд успішно підтримуватиме банківську систему. "У нас є план. Ми працюємо над ним, і я думаю, що ситуація стабілізується, і рецесія закінчиться, можливо, до кінця року", - сказав Бернанке в інтерв`ю телеканалу CBS. За словами глави ФРС, завершення рецесії в поточному році і початок економічного підйому в наступному можливо за виконання низки умов: знову дати банкам можливість вільніше видавати кредити і позики і забезпечити стабільність фінансових ринків. Крім того, Бернанке відзначив, що США змогли уникнути початку депресії, подібній Великій депресії 30-х років минулого століття.

Эхо Москвы