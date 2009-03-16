Кому і скільки винен Нафтогаз

Кредитна заборгованість НАК «Нафтогаз України» перевищила 34,5 мільярда гривень. Дві третини цієї суми монополіст повинен повернути вже до кінця 2009 року, пише “Дело”.

У розпорядження видання потрапили документи, що містять інформацію про поточні фінансові зобов`язання НАК «Нафтогаз України». Ці дані менеджмент компанії надав уряду в рамках підготовки фінплану «Нафтогазу» на 2009 рік.

Згідно з одержаною інформацією, в 2009 році у найбільшої держкомпанії закінчується термін повернення кредитів на суму понад 25 мільярдів гривень. Ще чотири мільярди гривень компанія заплатить банкам як відсотки. Загальний об`єм запозичень на початок поточного року перевищив 34,5 мільярда. При цьому низку кредитів було надано компанії під заставу газу в підземних газосховищах.

Найбільшим кредитором «Нафтогазу» на даний момент виступає державний Ощадбанк. Газівники позичили у цієї фінустанови більше 18 мільярдів гривень в кінці минулого року, щоб в екстреному порядку погасити борг за російський газ.

Географія пошуку грошей «Нафтогазом» не обмежується Україною. З 12 фінансових установ, які позичали українській держкомпанії впродовж 2004-2008 років, - сім іноземних банків. Їх позики сьогодні найбільш проблематичні для «Нафтогазу», оскільки надавалися в доларовому еквіваленті, курс якого значно виріс. Із загального боргу в 34,5 мільярда гривень частка кредитів в іноземній валюті перевищує 40%.

На фінансову дисципліну «Нафтогазу» банки-кредитори поки не скаржаться. Представники фінустанов, що працюють з «Нафтогазом», запевняють, що за рахунками він платить вчасно. «Затримок з виплатою відсотків («Нафтогазом») - немає, і я ніякої небезпеки не бачу», - повідомив видання член наглядової ради державного Укрексімбанку Віктор Тополов. Експортно-імпортному банку газова компанія винна понад 800 мільйонів гривень.

Причини для хвилювань можуть бути у іншої державної фінустанови - Ощадбанку. Термін повернення 18 мільярдів гривень, які були позичені НАКу минулого року, настане вже до кінця грудня. Проте у фінансовому плані «Нафтогазу» на 2009 рік запланована зміна графіка погашення кредитів Ощадбанку. Це означає, що гроші фінансовій установі цього року можуть не повернути. Голова правління Анатолій Гулей в коментарі «Делу не став прогнозувати ймовірність повернення боргів «Нафтогазом України» до кінця грудня. «Вам потрібно дзвонити екстрасенсові, який добре ворожить на політичній гущі, - сказав він. - Я дивлюся на ті цифри, які у мене є сьогодні». При цьому банкір підтверджує, що поки НАК платить справно, і претензій до нього немає.

Директор з корпоративного бізнесу Альфа-банку (Україна) Євген Березовський також не сумнівається в платоспроможності найбільшої енергетичної компанії країни. «НАК «Нафтогаз України» впродовж багатьох років є крупним клієнтом банку. Компанія завжди в строк виконує свої зобов`язання перед нами», - констатує він.

Спокій кредиторів за платоспроможність «Нафтогазу» вселяє віру газової монополії у власні сили. На міжнародній конференції в Брюсселі, яка відбудеться 23 березня, представники Кабміну піднімуть питання про нову позику у розмірі 2,3 мільярдів євро. Ці гроші, за словами міністра палива і енергетики Юрія Продана, необхідні для модернізації газотранспортної системи України.

В той же час минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service внесло «Нафтогаз» до списку компаній, корпоративний рейтинг яких найближчим часом може бути знижений. Аналітики агентства вважають, що залежність НАКу від державної підтримки найближчим часом може тільки збільшитися. Економічна і політична ситуація, що в той же час погіршується, може ускладнити здатність уряду України надати компанії своєчасну допомогу.

Варто відзначити, що більше мільярда гривень кредитних коштів минулого року було надано НАКу під забезпечення газом, закачаним у підземні газові сховища. Заступник голови «Нафтогазу» з фінансових питань Юрій Колбушкін, пославшись на комерційну таємницю, відмовився повідомити точний об`єм газу, який виступає забезпеченням кредитів газової компанії. Але враховуючи торішню вартість газу (179,5 долара за тисячу кубометрів), а також курс національної валюти, можна припустити, що ця цифра може досягати 1,5 мільярда кубометрів газу, зазначає газета.