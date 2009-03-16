Кому і скільки винен Нафтогаз
Загальна сума перевищила 34,5 мільярда
Кредитна заборгованість НАК «Нафтогаз України» перевищила 34,5 мільярда гривень. Дві третини цієї суми монополіст повинен повернути вже до кінця 2009 року, пише “Дело”.
У розпорядження видання потрапили документи, що містять інформацію про поточні фінансові зобов`язання НАК «Нафтогаз України». Ці дані менеджмент компанії надав уряду в рамках підготовки фінплану «Нафтогазу» на 2009 рік.
Згідно з одержаною інформацією, в 2009 році у найбільшої держкомпанії закінчується термін повернення кредитів на суму понад 25 мільярдів гривень. Ще чотири мільярди гривень компанія заплатить банкам як відсотки. Загальний об`єм запозичень на початок поточного року перевищив 34,5 мільярда. При цьому низку кредитів було надано компанії під заставу газу в підземних газосховищах.
Найбільшим кредитором «Нафтогазу» на даний момент виступає державний Ощадбанк. Газівники позичили у цієї фінустанови більше 18 мільярдів гривень в кінці минулого року, щоб в екстреному порядку погасити борг за російський газ.
Географія пошуку грошей «Нафтогазом» не обмежується Україною. З 12 фінансових установ, які позичали українській держкомпанії впродовж 2004-2008 років, - сім іноземних банків. Їх позики сьогодні найбільш проблематичні для «Нафтогазу», оскільки надавалися в доларовому еквіваленті, курс якого значно виріс. Із загального боргу в 34,5 мільярда гривень частка кредитів в іноземній валюті перевищує 40%.
На фінансову дисципліну «Нафтогазу» банки-кредитори поки не скаржаться. Представники фінустанов, що працюють з «Нафтогазом», запевняють, що за рахунками він платить вчасно. «Затримок з виплатою відсотків («Нафтогазом») - немає, і я ніякої небезпеки не бачу», - повідомив видання член наглядової ради державного Укрексімбанку Віктор Тополов. Експортно-імпортному банку газова компанія винна понад 800 мільйонів гривень.
Причини для хвилювань можуть бути у іншої державної фінустанови - Ощадбанку. Термін повернення 18 мільярдів гривень, які були позичені НАКу минулого року, настане вже до кінця грудня. Проте у фінансовому плані «Нафтогазу» на 2009 рік запланована зміна графіка погашення кредитів Ощадбанку. Це означає, що гроші фінансовій установі цього року можуть не повернути. Голова правління Анатолій Гулей в коментарі «Делу не став прогнозувати ймовірність повернення боргів «Нафтогазом України» до кінця грудня. «Вам потрібно дзвонити екстрасенсові, який добре ворожить на політичній гущі, - сказав він. - Я дивлюся на ті цифри, які у мене є сьогодні». При цьому банкір підтверджує, що поки НАК платить справно, і претензій до нього немає.
Директор з корпоративного бізнесу Альфа-банку (Україна) Євген Березовський також не сумнівається в платоспроможності найбільшої енергетичної компанії країни. «НАК «Нафтогаз України» впродовж багатьох років є крупним клієнтом банку. Компанія завжди в строк виконує свої зобов`язання перед нами», - констатує він.
Спокій кредиторів за платоспроможність «Нафтогазу» вселяє віру газової монополії у власні сили. На міжнародній конференції в Брюсселі, яка відбудеться 23 березня, представники Кабміну піднімуть питання про нову позику у розмірі 2,3 мільярдів євро. Ці гроші, за словами міністра палива і енергетики Юрія Продана, необхідні для модернізації газотранспортної системи України.
В той же час минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service внесло «Нафтогаз» до списку компаній, корпоративний рейтинг яких найближчим часом може бути знижений. Аналітики агентства вважають, що залежність НАКу від державної підтримки найближчим часом може тільки збільшитися. Економічна і політична ситуація, що в той же час погіршується, може ускладнити здатність уряду України надати компанії своєчасну допомогу.
Варто відзначити, що більше мільярда гривень кредитних коштів минулого року було надано НАКу під забезпечення газом, закачаним у підземні газові сховища. Заступник голови «Нафтогазу» з фінансових питань Юрій Колбушкін, пославшись на комерційну таємницю, відмовився повідомити точний об`єм газу, який виступає забезпеченням кредитів газової компанії. Але враховуючи торішню вартість газу (179,5 долара за тисячу кубометрів), а також курс національної валюти, можна припустити, що ця цифра може досягати 1,5 мільярда кубометрів газу, зазначає газета.