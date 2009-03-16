В Австрії сьогодні починається «процес століття»

На лаві підсудних - маніяк, який майже чверть століття тримав у підвалі свого будинку і гвалтував власну дочку. Ця історія шокувала всю країну.

«Будинок жахів» - саме так назвали будівлю в місті Амшеттен, де маніяк багато років тримав в ув`язненні свою дочку - австрійські журналісти. 24 роки ніхто не знав про те, що там відбувається. 73-річний Йозеф Фрітцль зізнався на допиті в тому, що весь цей час використовував доньку як сексуальну рабиню. Від нього вона народила семеро дітей. Одна дитина померла і Фрітцль за його словами спалив її тіло. Інші або виросли в ув`язненні в підвалі разом з матір`ю або їх виховував сам маніяк.

Австрійця звинувачують відразу за декількома статтями . Зокрема згвалтування, примушення до співжиття, утримання людей в рабстві і вбивство дитини. Йому загрожує до 20-ти років позбавлення волі, уточнює ІТАР-ТАРС.

Ступінь провини мають визначити присяжні. Але швидше за все потрапить він не у в`язницю. А в спеціальну психіатричну лікарню, де знаходяться особливо небезпечні злочинці. Прокурор вимагає, щоб обвинуваченого направили саме в таку лікарню. Будівля суду в місті Санкт-Пельтен, де починається гучний процес, вже зараз нагадує фортецю в облозі. Перед головним і запасними входами чергують посилені наряди поліції. Слухання швидше за все пройдуть в закритому режимі.

Фрітцль визнав свою провину за всіма пунктами звинувачення окрім вбивства і рабського утримання членів своєї сім`ї.

Эхо Москвы