У Боярці загинув батько з двома дітьми

У місті Боярка Київської області в приватному житловому будинку були виявлені тіла трьох загиблих людей: батька і двох дітей, 1994 та 1999 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина їхньої смерті – отруєння продуктами горіння природного газу.

Правоохоронними органами за даним фактом проводиться розслідування.