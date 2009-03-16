У Боярці загинув батько з двома дітьми
10:59, 16 березня 2009Суспільство
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Проводиться розслідування
У місті Боярка Київської області в приватному житловому будинку були виявлені тіла трьох загиблих людей: батька і двох дітей, 1994 та 1999 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина їхньої смерті – отруєння продуктами горіння природного газу.
Правоохоронними органами за даним фактом проводиться розслідування.
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