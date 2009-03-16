Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі/продажу долара в комерційних банках України сьогодні дещо змінився, порівняно з 15 березня, і становив 8,10/8,29 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні знизився на 0,6%, порівняно з 15 березня – до 10,41 грн., продажу – підвищився на 1% – до 10,85 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 2,3%, порівняно з 15 березня, і становив 0,2149 грн., продажу – майже без змін – 0,2493 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують по 8,12 грн./дол., продають – по 8,26 грн./дол. Курс у комбанках столиці дещо змінився, порівняно з 15 березня.

Євро в столиці купують у середньому по 10,48 грн. (курс дещо знизився), продають – по 10,84 грн. (майже без змін, порівняно з 15 березня).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,213 грн. (курс знизився на 3,2%, порівняно з 15 березня), продають – по 0,2564 грн. (дорожче на 0,5%).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,05/8,40 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,35 грн., євро – 10,00/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,07/8,23 грн., євро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,93685 грн., до російського рубля – 0,22106 грн.