Міжбанківський долар капризує

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0850/8,1850, до 11:00 звузився спред 8,1050/8,1750, і до 12:00 встановилися на таких значеннях - 8,1150/8,1450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2300/0,2350, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2310/0,2345, і до 12:00 становили 0,2320/0,2340. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 34,7850 (+0,0550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2969/71, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4830/10,6190, до 11:00 ціни встановилися на рівні 10,5205/10,6175, і до 12:00 становили 10,5245/10,5695.