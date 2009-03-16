Десятий банк в Україні отримав право не віддавати гроші

Національний банк України з 16 березня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Родовід Банк».

Про це йдеться в листі НБУ комерційним банкам (№47-112/4839 від 13 березня ц.р.), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Тимчасову адміністрацію введено терміном на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців – із 16 березня до 15 вересня 2009 року.

Тимчасовим адміністратором призначено незалежного експерта Віктора МИРОНЕНКА.

На сьогоднішній день тимчасові адміністрації введено Нацбанком у десяти українських банках: банку «Надра», банку «Київ», банку «Національний кредит», банку «Причорномор`я», «Укрпромбанку», «Західінкомбанку», «Промінвестбанку», «Одеса-банку», «Трансбанку» і «Родовід Банку».

Довідка УНІАН. ВАТ “Родовід Банк” зареєстровано в 1990 році.

Активи банку на 1 січня 2009 р. становили 13 млрд. 195 млн. 714 тис. грн., зобов`язання – 11 млрд. 785 млн. 481 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 410 млн. 233 тис. грн., статутний капітал – 435 млн. грн.

Чистий прибуток «Родовід Банку» за підсумками 2008 року становив 35 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 року основним акціонером «Родовід Банку» було ТОВ «РБ Капітал-груп», яке володіло 76,7798% акцій.

«Родовід Банк» контролює Сергій БУБКА.

На позачергових зборах акціонерів ВАТ «Родовід Банк», що відбулися 26 лютого, було ухвалено рішення про необхідність участі держави в капіталі банку з часткою не менше 50% плюс 1 акція.