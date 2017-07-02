"Наймасовіше виконання гімну ЄС": оркестри Нацполіції встановили рекорд (відео)

Співавторами рекорду стали 200 поліцейських з дев'яти оркестрів.

Музичні колективи Національної поліції України встановили рекорд країни за найбільшою кількістю оркестрів, які виконують гімн Євросоюзу. Читайте такожУ Львові встановили смачний рекорд: спекли 16-метровий торт-вишиванку (фото, відео) Відео рекордного виконання музичного твору розмістила на YouTube сама Нацполіція. Співавторами рекорду стали 200 поліцейських з дев'яти оркестрів. Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2017 року в Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту було підписано рішення про надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу. Безвіз набув чинності опівночі 11 червня.

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