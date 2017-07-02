"Наймасовіше виконання гімну ЄС": оркестри Нацполіції встановили рекорд (відео)
00:15, 02 липня 2017Суспільство
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Співавторами рекорду стали 200 поліцейських з дев'яти оркестрів.
Гімн ЄС одночасно виконали дев'ять оркестрів / скріншот
Музичні колективи Національної поліції України встановили рекорд країни за найбільшою кількістю оркестрів, які виконують гімн Євросоюзу.
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Відео рекордного виконання музичного твору розмістила на YouTube сама Нацполіція.
Співавторами рекорду стали 200 поліцейських з дев'яти оркестрів.
Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2017 року в Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту було підписано рішення про надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу. Безвіз набув чинності опівночі 11 червня.
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