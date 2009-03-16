Сьогодні, стало відомо про те, що банк "Надра" закрив 77 відділень по Україні. Про це повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на Інвестгазету.

За словами тимчасового адміністратора банку Валентини Жуковської, закриті переважно, відділення, що знаходилися на орендованих площах. Ще у 57 відділеннях банку припинені ремонтні роботи. В той же час "Надра" планує зберегти структурні підрозділи, розташовані в приміщеннях, що належать банку.

Також було зауважено, що серед інших заходів, прийнятих тимчасовим адміністратором, - скорочення кількох тисяч людей персоналу і двократне зниження зарплати.

Нагадаємо, частка проблемної заборгованості по виданим банком "Надра" кредитам, залежно від сегменту кредитування, складає 7-15%.