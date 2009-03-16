Уряд Німеччини визначив умови передачі нациста Дем’янюка

Уряд Німеччини визначив умови для швидкої висилки із США підозрюваного в нацистських злочинах Івана ДЕМ’ЯНЮКА.

Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на журнал Spiegel, експерти міністерств юстиції, закордонних та внутрішніх справ Німеччини домовилися, що ймовірного колишнього охоронця нацистського концтабору Собібор І.ДЕМ’ЯНЮКА мають доставити із США, де він нині перебуває, до Німеччини для проведення судового процесу рейсовим, а не військовим літаком, та у супроводі поліцейського й лікаря.

І.ДЕМ’ЯНЮК, якого підозрюють в причетності до загибелі як мінімум 29 тис. євреїв в концтаборі Собібор у Польщі в 1943 році, має прибути в аеропорт Мюнхена. Ордер на його арешт минулої середи видала Мюнхенська прокуратура.

Утім, судовому процесу може завадити стан здоров’я 88-річного колишнього українця. За даними його сина та американського адвоката, І.ДЕМ’ЯНЮК хворіє на тяжке захворювання крові, схоже до лейкемії. Нині завдяки опіці лікарів він почуває себе краще, однак переліт та перебування у в’язниці може суттєво погіршити його стан. Дозвіл на транспортування І.ДЕМ’ЯНЮКА має видати американський лікар.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня стало відомо зі ЗМІ, що влада Німеччини видала ордер на арешт 88-річного Джона (Івана) ДЕМ’ЯНЮКА на прізвисько "Іван Грозний". За даними Центрального відомства Німеччини з розслідування нацистських злочинів, І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем у нацистському концтаборі Собібор, розташованому на території Польщі. Влада Німеччини наголошує, що в її розпорядженні є неспростовні докази того, що "Іван Грозний" (це прізвисько І.ДЕМ’ЯНЮК отримав за особливу жорстокість) був причетний до страт євреїв у Собіборі.

Після війни, у 1950-х роках, І.ДЕМ’ЯНЮК емігрував у США, де змінив ім`я Іван на Джон. 1986 року його екстрадували до Ізраїлю. Там його засудили до довічного ув’язнення за причетність до загибелі євреїв у концтаборі Треблінка (Польща), проте 1993 року Верховний суд Ізраїлю скасував вирок І.ДЕМ’ЯНЮКУ за недостатністю доказів.

Виправданий І.ДЕМ’ЯНЮК повернувся до США, проте 2002 року його позбавили американського громадянства за те, що "Іван Грозний" приховував зв`язок з нацистами. Упродовж кількох років американська влада вирішує питання про екстрадицію І.ДЕМ’ЯНЮКА, його пропонується вислати зокрема й в Україну. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК заявив, що відправляти його в Україну в жодному разі не можна, оскільки на батьківщині йому загрожує смерть.