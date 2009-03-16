Завтра в Україні - від 9° морозу до 10° тепла

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У східних, а вдень і в північних та центральних областях без істотних опадів, на решті території невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, у східній частині 3-8° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-4° тепла; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні та на Закарпатті до 10° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-2° морозу.

У Київській області у вівторок вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві завтра вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.