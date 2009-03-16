Виробництво в Україні впало на 32%

В Україні спад промислового виробництва в лютому 2009 року, порівняно з лютим 2008 року, становив 31,6%, у січні-лютому 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – спад 32,8%, у лютому 2009 року проти січня 2009 року зафіксовано зростання на рівні 5,4%.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в лютому ц.р. проти лютого 2008 року по галузях становив: видобувна промисловість – 15,7% (у лютому до січня 2009 року – зростання 3,1%), видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 33,4% (до січня – зростання 8,6%), видобуток паливно-енергетичних корисних копалин – 2% (до січня – зростання,04%).

У обробній промисловості зниження виробництва в лютому ц.р. проти лютого 2008 року становило 37,9% (проти січня – зростання 12,4%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення на рівні 10,1% (проти січня – зростання 6,1%).

У легкій промисловості зафіксовано падіння обсягів виробництва на рівні 36,9% (до січня – зростання 20%): у текстильній промисловості й пошитті одягу, хутра та виробів із нього - спад 40,7% (до січня - зростання 19,1%), у виробництві шкіри, виробів із неї - спад 20% (до січня - 23%).

В обробці деревини й виробництві виробів із неї, окрім меблів, спад виробництва в лютому ц.р. проти лютого 2008 року становив 35,6% (до січня – зростання 28,8%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 20,6% (до січня – зростання 25,2%), у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - спад 15,6% (спад до січня - 17%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зменшення виробництва на рівні 37,7% (до січня - зростання 27,8%), зокрема в хімічному виробництві - спад 35,2% (до січня - зростання 26,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 46,3% (зростання 35%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - спад 51,1% (до січня - 22,9%).

У Держкомстаті повідомили, що в лютому ц.р. у металургії й виробництві готових металевих виробів, порівняно з лютим 2008 року, зниження виробництва становило 40,7% (до січня – зростання 12,3%), у машинобудуванні зафіксований спад на рівні 53,5% (зростання 21,8%), зокрема у виробництві машин і устаткування - спад 48,4% (до січня – зростання 27,1%), виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування – спад 40,6% (зростання 26,9%), виробництві транспортного устаткування – спад 63,1% (зростання 13,6%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано спад 19,3% (спад 14,4%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва рік до року попереднього востаннє фіксувався десять років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 р.

Найбільш глибокий спад річного промвиробництва в незалежній Україні був зафіксований у 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксовано в 2003 р. – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) були такі: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.