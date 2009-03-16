Спад виробництва в одній з областей - 64,5%

Спад промислового виробництва в лютому 2009 року, порівняно з лютим 2008 року, зафіксовано в усіх областях України, найбільший - у Волинській (64,5%).

Як повідомили в Державному комітеті статистики, «лідерами» падіння промвиробництва (лютий до лютого) також стали Закарпатська – 51,6%, Запорізька – 43,1% і Кіровоградська області – 43,3%. Найменший спад зафіксовано в Черкаській і Сумській областях – 9,9% і 13%, відповідно.

У лютому проти січня 2009 року спад промвиробництва зафіксовано в шести областях: у Волинській – 1,5%, Івано-Франківській – 0,3%, Миколаївській – 0,3%, Одеській – 13,4%, Полтавській – 1,2%, Луганській – 2,8%. Найбільше зростання (лютий до січня) продемонстрували Черкаська та Сумська області – 23,1% і 20,1%, відповідно.

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в лютому 2009 року, порівняно з лютим 2008 року, становив 31,6%, у січні-лютому 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – спад 32,8%, у лютому 2009 року проти січня 2009 року зафіксовано зростання на рівні 5,4%.