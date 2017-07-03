На подвір'я Верховної Ради стягнули військову бронетехніку

10:53, 03 липня 2017
Суспільство
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Техніку під будівлю ВР завезли рано вранці 3 липня.

Про причини стягування техніки поки нічого невідомо / Facebook Андрій Ніцой

На подвір'я Верховної Ради рано вранці 3 липня завезли бронетехніку.

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Про це повідомив директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой на сторінці в Facebook.

Бронетехніка під ВР / Facebook Андрій Ніцой

"У двір Верховної Ради України щойно заїхала бронетехніка. 07.10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Може похвалитися виставковими зразками досягнень оборонної промисловості? Або проштовхнути русифікаторські закони про мову і про освіту? Або Банкова готує якийсь "сюрприз"?", - підписав фотографії Ніцой.

Бронетехніка під ВР / Facebook Андрій Ніцой

Зазначимо, що з 3 липня Регламентний комітет Верховної Ради розглядатиме прокурорські подання на позбавлення недоторканності депутатів Андрія Лозового, Євгенія Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова і Михайла Добкіна.

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Теги: #Верховна Рада#бронетехніка перед ВР