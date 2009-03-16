Експерт про українське виробництво: стан складний, але стабільний

Приріст промислового виробництва в лютому на 5,4% є найвищим за останній рік.

На цьому в інтерв’ю УНІАН наголосив економічний експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській Академії Сергій КИСЕЛЬОВ.

Він вважає, що різке зниження темпів промислового виробництва в Україні у річному вимірі (лютий 2009 до лютого 2008 р.) відображає загальносвітові тенденції.

Загалом, на його думку, порівнювати лютий 2009 р., коли у всьому світі спостерігалися низькі ціни на метал, енергоносії, із лютим 2008 р., коли світові ціни були на підйомі, дещо некоректно.

Наприклад, наводить факти експерт, за даними Євростату, починаючи з грудня у Європейському Союзі не було жодної країни, в якій би спостерігався ріст промисловості в річному вимірі. Причому, у грудні 2008 р. в 14 країнах ЄС падіння було більше ніж на 10%. Рекорд у Естонії (-20,7%), у Іспанії (-19,6%), у Швеції (-18,4%).

Водночас С.КИСЕЛЬОВ зауважив, що навіть у місячному вимірі ситуація із промисловим виробництвом у світі доволі складна. Так, у січні 2009 р., порівняно з груднем 2008 р., падіння промислового виробництва в Японії становило 10%, в Росії - 19,9%. У Словаччині за грудень промислове виробництво впало відразу на 12,7% і це при тому, що словацьку економіку було визнано достатньо стабільною для переходу у цьому році на євро.

В Україні ж, зауважив С.КИСЕЛЬОВ, «динаміка промислового виробництва у місячному вимірі демонструє суттєві коливання. Від 15-16% падіння в листопаді та січні, до 3-5% росту в грудні і лютому».

До того ж, зазначив експерт, «у місячному вимірі в лютому промисловий ріст (+5,4%) був найбільшим, починаючи з березня 2008 р. Це свідчить про те, що немає стійкої тенденції до поглиблення економічної кризи. Стан складний, але стабільний. Причому показово, що промислове виробництво у лютому, порівняно до січня, зросло по переважній більшості галузей. Промисловий ріст в металургії склав 12,3%. А в машинобудуванні, по легкій та хімічній промисловості ріст перевищив навіть 20%».

Також С.КИСЕЛЬОВ зауважив, що місячний ріст промислового виробництва супроводжувався різким уповільненням інфляції у лютому 2009 р. Індекс споживчих цін минулого місяця зріс на 1,5% - це вдвічі менше, ніж у січні та лютому 2008 р.