Виробництво легкових авто в Україні впало на 83,2%, тракторів - на 98%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-лютому скоротилося на 83,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 11,4 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в січні-лютому скоротилося на 88,0%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 207 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 92,6% – до 178 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2008 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 5,6%, порівняно з 2007 роком, до 402 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2008 році збільшилося на 10,5%, порівняно з 2007 роком, до 10042 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.

Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства в Україні в січні-лютому скоротилося на 97,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 22 штук.

За даними Держкомстату, виробництво сівалок в Україні в січні-лютому скоротилося на 97,0%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 45 штук, а борін дискових – на 93,3% – до 41 штуки.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2008 році виробництво тракторів для сільського та лісового господарства в Україні збільшилося на 20%, порівняно з 2007 роком, - до 6339 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2008 році збільшилося на 13,5%, порівняно з 2007 роком, - до 7744 штук.