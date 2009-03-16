Долар на міжбанку сконцентрувався і спробував підстрибнути

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0850/8,1850, до 12:00 спред максимально звузився - 8,1150/8,1450. До закриття цінові рівні піднялися до 8,1250/8,1650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:50 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2300/0,2350, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2320/0,2340. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2315/0,2335. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,6800 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2969/1,2971, а до 15:00 зросли до 1,3034/36. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4830/10,6190, до 12:00 ціни встановилися на рівні 10,5245/10,5695. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH пішли вгору - 10,5980/10,6460.