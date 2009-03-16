"Пора" переконана, що явку на Тернопольщині стимулювали грошима

У Тернопільській області явка була збільшена за рахунок фінансового стимулювання виборців, заявив журналістам голова обласного осередку громадянської партії “Пора” Іван СОРОКОЛІТ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його підрахунками, застосування фінансового чинника збільшило явку на 12-15%.

За даними І.СОРОКОЛІТА, людям платили від 50 до 200 грн. “Політичні сили, які це здійснювали, не назву, бо для того, щоб довести, треба приводити людей, яким платили. А люди брали ці кошти абсолютно свідомо, без докорів сумління, і вони навряд чи свідчитимуть про це. Люди злі на владу, розчаровані, тому, коли випала нагода заробити у такий спосіб, вони вирішили: чому б ні”, – заявив І.СОРОКОЛІТ.

Попри цей факт “Пора”, за його словами, визнає результати виборів і не має до них особливих претензій.

У свою чергу голова обласного осередку партії “Єдиний центр” Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ додав, що явка частково була меншою за рахунок того, що жителі області поїхали на вихідні кататись на лижах у Карпати “на останні сніги”, адже коли вони виїжджали, ще не було масових повідомлень, що вибори все ж відбудуться.

“Є випадки, що люди приїхали з Карпат і були здивовані, що вибори в області уже відбулися”, – додав він.