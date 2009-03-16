Затримано чоловіка з п'ятьма посвідченнями СБУ

У місті Кременчук Полтавської області затримано чоловіка, що мав при собі 5 підроблених посвідчень співробітника СБУ.

Про це УНІАН повідомили у міському управлінні міліції Кременчука.

“Його затримали працівники кримінального розшуку в рамках перевірки інформації про те, що він представляється працівником СБУ, полковником розвідуправління, забирає мобільні телефони і зникає. Встановлено, що він, нібито в рамках службової необхідності, забрав три мобільні телефони. Також стало відомо, що він у формі працівника СБУ пообіцяв одному з таксистів дістати у Києві зі складів СБУ конфіскований автомобіль і взяв передоплату 700 доларів. Після цього зник. Зараз встановлено, що він також перебуває в розшуку у Львові», - сказав представник міліції.

Але найбільше правоохоронців зацікавило твердження затриманого про те, що він причетний до розбійного нападу в Дніпропетровську на покійного міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, вчиненого, коли останній ще був начальником Кіровоградського управління міліції.

Зараз затриманого поміщено в ІТТ. Міліціонери почали перевірку його свідчень про причетність до нападу на Ю.Кравченка.