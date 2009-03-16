БЮТ пропонує індексувати доходи і податки на малий бізнес

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Андрей СЕНЧЕНКО і Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ внесли на розгляд у Верховній Раді законопроект, яким передбачається впровадження щорічної індексації максимальних обсягів виручки від реалізації продукції і щоквартальної індексації граничних розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва відповідно до розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідний проект закону №4112 від 16 березня 2009 року зареєстрований у Верховній Раді і розміщений на офіційному сайті парламенту.

Проте, у висновках головного науково-експертного управління вказано, що «впровадження даних пропозицій збільшить податковий тиск на суб`єктів малого підприємництва – фізичних осіб у декілька разів», що є необгрунтованою дією в умовах кризи. Зокрема, там також вказано, що прив`язка рівня оподаткування до розміру державного соціального стандарту (мінімальної заробітної плати – УНІАН) у разі його підвищення може привести до збільшення податкового тиску. «Звертаємо увагу на те, що з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, яке здійснюється щорічно, збільшуватиметься контингент суб`єктів малого підприємництва, які використовуватимуть спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, що, відповідно, приведе до порушень у структурі джерел формування доходів бюджетів різних рівнів», - сказано у висновках науково-експертного управління.

Крім того, зазначається, що на сьогодні необхідно ухвалити єдиний Податковий кодекс, який комплексно визначатиме основи податкової системи України.