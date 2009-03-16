Результати жеребкування Євробачення

Українська співачка Світлана ЛОБОДА виступить під номером 17 у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2009» у Москві 14 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати жеребкування виступів учасників конкурсу, яке пройшло сьогодні в Москві.

На жеребкуванні визначився порядок виступів співаків у першому півфіналі конкурсу, який відбудеться 12 травня. Вони виступатимуть у такому порядку: Чорногорія, Чехія, Бельгія, Білорусь, Швеція, Вірменія, Андорра, Швейцарія, Туреччина, Ізраїль, Болгарія, Ісландія, Македонія, Румунія, Фінляндія, Португалія, Мальта, Боснія та Герцеговина.

У другому півфіналі, який відбудеться 14 травня, учасники виступатимуть у такому порядку: Хорватія, Ірландія, Латвія, Сербія, Польща, Норвегія, Кіпр, Словаччина, Данія, Словенія, Угорщина, Азербайджан, Греція, Литва, Молдова, Албанія, Україна, Естонія, Нідерланди.

Згідно з правилами конкурсу, автоматично у фінал потрапляють Росія, як переможець «Євробачення-2008», а також країни-засновники конкурсу – Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія. Згідно з жеребкуванням, порядок виступу країн у фіналі такий: Франція – третя, Росія – десята, Німеччина – сімнадцята, Велика Британія – двадцять третя, Іспанія – двадцять п`ята. Порядок виступу інших країн визначиться після півфіналів.

Жеребкування пройшло у присутності голів делегацій усіх країн, що беруть участь у конкурсі «Євробачення-2009».

Як повідомляв УНІАН, конкурс естрадної пісні "Євробачення-2009" буде проведено в Москві з 11 до 16 травня.

Зокрема, півфінали конкурсу пройдуть 12 і 14 травня 2009 р., а фінал - 16 травня 2009 р. у ВАТ "Спортивний комплекс "Олімпійський".

РФ отримала право на проведення конкурсу після перемоги на ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Спочатку на "Євробачення-2009" планували представити своїх артистів 43 країни, проте 12 березня Грузія відмовилася від участі в конкурсі.

8 березня С.ЛОБОДА виграла національний відбірковий тур «Євробачення-2009» у Києві.

Росію на «Євробаченні-2009» також представлятиме українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО.