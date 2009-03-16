На комбікормовому заводі під шаром зерна знайшли тіло жінки

У селі Стецьківка Сумського району Сумської області на комбікормовому заводі під двометровим шаром зерна знайдено тіло 54-річної лаборанта цього підприємства без ознак життя.

Як повідомили УНІАН у центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області, трагедія сталася на території складу №2 ЗАТ «Сумський комбікормовий завод».

12 березня о дев`ятій годині ранку жінка пішла на склад спостерігати за якістю зерна при завантаженні автомобіля. Опівдні того ж дня тіло працівниці було знайдено під двометровим шаром зерна поблизу зернозабору.

Розслідування даного випадку вестиме спеціальна комісія, створена територіальним управлінням Держгірпромнагляду в Сумській області.