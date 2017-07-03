У Дніпрі презентували мобільний центр надання адміністративних послуг

В приміщенні облдержадміністрації відбулася презентація першого в Україні мобільного Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Основна мета такого ЦНАП - обслуговувати людей з особливими потребами прямо вдома або в лікарні.

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Мобільний центр надання адміністративних послуг являє собою компактний кейс з ноутбуком, принтером, сканером і модемом.

«Зв'язок забезпечує мобільний 3G-інтернет. Кейс розрахований на 6 годин автономної роботи», - розповіла заступник начальника управління департаменту економічного розвитку Олена Личманенко.

Унікальний ЦНАП вже в травні почав обслуговувати жителів Кам'янського.

Єдиний в Україні мобільний ЦНАП зараз працює в Кам'янському, але в планах обласної влади - поширити цей досвід на весь регіон.

Всього на Дніпропетровщині працюють 55 Центрів надання адміністративних послуг.